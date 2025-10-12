ABD'de helikopter kazası: 5 kişi yaralandı

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Huntington Beach kentinde helikopter kazası yaşandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

ABD'de helikopter kazası: 5 kişi yaralandı

Bölgede düzenlenen etkinlik sırasında bir palmiye ağaçları yakınında alçak uçuş yaptı, ardından kontrolünü kaybederek önce yükseldi, sonra da düştü.

anında bölgede bulunan çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yetkililer kazada ikisi helikopterde bulunan beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...