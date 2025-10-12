ABD'de helikopter kazası: 5 kişi yaralandı

Bölgede düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopter palmiye ağaçları yakınında alçak uçuş yaptı, ardından kontrolünü kaybederek önce yükseldi, sonra da düştü.

Kaza anında bölgede bulunan çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yetkililer kazada ikisi helikopterde bulunan beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.