ABD'de helikopter kazası: 5 kişi yaralandı
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı Huntington Beach kentinde helikopter kazası yaşandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Bölgede düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopter palmiye ağaçları yakınında alçak uçuş yaptı, ardından kontrolünü kaybederek önce yükseldi, sonra da düştü.
Kaza anında bölgede bulunan çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yetkililer kazada ikisi helikopterde bulunan beş kişinin yaralandığını açıkladı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Helikopter
- Kaza
- Abd