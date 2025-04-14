ABD'de helikopter kazası: Tur şirketinin faaliyetleri durduruldu

Federal Havacılık İdaresi (FAA), konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "New York Helicopter Tours"un, helikopterlerinin nehre düşmesiyle 6 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından operasyonlarına derhal son vereceği bildirildi.



ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) kazaya ilişkin araştırmalarına destek vermeye devam edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda tur operatör şirketinin lisanları ve güvenlik kaydının hemen inceleme altına alınacağı ifade edildi.



New York'ta 10 Nisan'da Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti.



Kazada hayatını kaybedenlerin Siemens Mobility'nin Demir Yolu Altyapısı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları ve adı açıklanmayan helikopter pilotu olduğu bilgisi paylaşılmıştı.