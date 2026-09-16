ABD'de helikopter kazasında 3 kişi öldü. Kazayı görüntülerken düştü
16.09.2026 06:32
ABD'de trafik kazasını görüntüleyen televizyon helikopteri düştü.
ABD'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Los Angeles'taki otobüs kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazetecileri taşıyan NBC-Los Angeles Televizyonu'nun helikopteri düştü.
İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopter patladı.
Görüntülerde, helikopterin bir anda sallanmaya başladığı görülüyor.
Acil yardım ekipleri hemen kazaya müdahale etti ancak helikopterdeki 3 kişi kurtarılamadı.
Los Angeles Polisi helikopterde kaç kişi olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.