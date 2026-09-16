ABD'de helikopter kazasında 3 kişi öldü. Kazayı görüntülerken düştü

Los Angeles'taki otobüs kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazetecileri taşıyan NBC-Los Angeles Televizyonu'nun helikopteri düştü.



İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopter patladı.



Görüntülerde, helikopterin bir anda sallanmaya başladığı görülüyor.



Acil yardım ekipleri hemen kazaya müdahale etti ancak helikopterdeki 3 kişi kurtarılamadı.



Los Angeles Polisi helikopterde kaç kişi olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.