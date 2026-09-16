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ABD'de helikopter kazasında 3 kişi öldü. Kazayı görüntülerken düştü

16.09.2026 06:32

ABD'de helikopter kazasında 3 kişi öldü. Kazayı görüntülerken düştü
Sosyal Medya

ABD'de trafik kazasını görüntüleyen televizyon helikopteri düştü.

NTV - Haber Merkezi
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ABD'nin Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Los Angeles'taki otobüs kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazetecileri taşıyan NBC-Los Angeles Televizyonu'nun helikopteri düştü. 

İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopter patladı. 

Görüntülerde, helikopterin bir anda sallanmaya başladığı görülüyor. 

Acil yardım ekipleri hemen kazaya müdahale etti ancak helikopterdeki 3 kişi kurtarılamadı. 

Los Angeles Polisi helikopterde kaç kişi olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.  