ABD'de helikopter nehirdeki mavnanın üzerine düştü: 2 ölü

ABD Illinois'de bir helikopter, elektrik hattına çarpmasının ardından Mississippi Nehri'ndeki bir mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

'li yetkililer, Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde meydana gelen kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, olay anında mavnada kimsenin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Kazanın ardından, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen yetkililer, Mississippi Nehri'nde ticari geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazanın nedenini soruşturacağını kaydetti.

