ABD’de helikopter nehre düştü! Siemens'in yöneticisi de ölenler arasında

New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla helikopter kazası yaşandığını duyurdu.



Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.



Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.



ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir emniyet yetkilisine göre kurbanlar arasında Siemens yöneticisi Agustin Escobar ve ailesi de bulunuyor.