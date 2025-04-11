ABD’de helikopter nehre düştü! Siemens'in yöneticisi de ölenler arasında
ABD'nin New York şehrindeki Hudson nehrine bir helikopter düştü. Helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti Ölenler arasında teknoloji devi Siemens'in yöneticisi de bulunuyor.
New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla helikopter kazası yaşandığını duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bir emniyet yetkilisine göre kurbanlar arasında Siemens yöneticisi Agustin Escobar ve ailesi de bulunuyor.
İSPANYA'DAN GELEN BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ
New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, kazada 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Helikopterde pilotun yanı sıra İspanya'dan New York'u gezmeye gelen bir ailenin bulunduğunu kaydeden Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
NYPD Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Kurbanların ailelerine bilgi verme sürecinde olduklarını aktaran Tisch, hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamadı.
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