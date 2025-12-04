ABD'de hepatit B aşıları tartışma yarattı

Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi Covid-19 ve kızamık aşıları hakkında karar aldığı toplantının ardından tekrar bir araya geliyor. Kennedy yönetiminde ACIP, bazıları onlarca yıldır kullanımda olan çeşitli aşıların güvenliğine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

Sağlık bakanının aşı karşıtı söylemleri tıbbi dayanak bulamamasına rağmen ABD'de bir değişime yol açıyor. Amerikan tıp ve bilim camiası bu durumdan endişeli

ABD'li sağlık yetkilileri, 1991 yılından bu yana, viral karaciğer hastalığının enfekte bireyleri siroz veya karaciğer kanseri nedeniyle yüksek ölüm riskine maruz bırakması nedeniyle, yeni doğan bebeklere hepatit B aşısının uygulanmasını öneriyor.

Ancak aşı karşıtı gruplar ve Başkan Donald Trump bu uygulamaya karşı çıktı. Trump, Eylül ayında çocukların doğumdan hemen sonra değil, 12 yaşına kadar hepatit B aşısı olmaları gerektiğinde ısrar ederek, "Hepatit B cinsel yolla bulaşır. Yeni doğmuş bir bebeğe hepatit B aşısı yapmanın hiçbir mantığı yok" dedi.

Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin yaptığı açıklamalar her ne kadar genel aşılama oranında düşüşe yol açsa da komitenin etkisi, Amerikan bilim ve tıp camiasından gelen sert eleştiriler nedeniyle azalıyor.

Bazı eyaletler komitenin tavsiyelerine uymayacaklarını belirtti. Çocuk doktoru Paul Offit, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Eyaletler kendi danışma komitelerini oluşturuyor çünkü aşı karşıtı ve bilim inkarcısı olan Robert F. Kennedy Jr.'ın himayesinde yapılan hiçbir şeye güvenmiyorlar." dedi.

Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin Hepatit B aşısı hakkında sonuca varması bekleniyor.