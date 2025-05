ABD’de her hafta 300’ü aşkın kişi Covid’den ölüyor

Yeni tip koronavirüs salgınının üzerinde 5 yılı aşkın süre geçmiş olsa da ABD’de hâlâ her hafta 300’den fazla kişi, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar, can kaybının yüksek olmasını aşılama oranının düşük olmasına ve tedaviye yeterince erişim olmamasına bağladı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verileri, geçen ay her hafta yaklaşık ortalama 350 kişinin Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Ölü sayısı kendi içinde yüksek olsa da CDC’nin verileri, haftalık ölü sayısının bir önceki ilkbahar aylarına göre daha düşük olduğunu gösterdi.



“DAHA İYİ DURUMDAYIZ AMA RİSK SÜRÜYOR”



Kamu sağlığı uzmanları, ABC News’e yaptıkları açıklamada, ABD’nin durumunun birkaç sene öncesine göre daha iyi olduğunu ama Covid-19’un yüksek risk gruplarına tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.



Bu isimlerden Dr. Tony Moody, “Bugün hâlâ ölümlerin olduğunu görmemiz, (virüsün) halen dolaşımda olduğu anlamına geliyor ve insanlar (hastalığa) yakalanmaya devam ediyor” dedi.



Ölümlerin devam etmesinin birkaç sebebi olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, bu sebeplerin arasında düşük aşılama oranı, azalan bağışıklık ve yeterince insanın tedaviye ulaşamıyor olması bulunuyor.



AŞILAMA AZ, AŞILARIN ETKİSİ AZALIYOR



CDC verilerine göre, 26 Nisan itibarıyla 2024-2025 döneminde ABD’de 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin sadece yüzde 23’ü Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunu olmuştu. Çocuklar arasında ise bu oran sadece yüzde 13 olarak kayıtlara geçti.



Aşı bilimci Dr. Gregory Poland da yeterince insanın aşıyı olmamasının Covid kaynaklı ölümlere sebep olduğuna işaret etti. Bunun yanı sıra, aşıdan sağlanan bağışıklık da zaman içinde azalıyor, bu da enfekte olma riskini artırıyor.