ABD'de hükümet 43 gün sonra açılıyor: Temsilciler Meclisi de onayladı

ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde de onayladı.

Federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.

Tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.

TARİHİ REKOR

ABD'de Kongre, yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylamayınca hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken; bu, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması olmuştu. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçede uzlaşmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasının önünü açmıştı.

Tasarı, pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.