ABD'de hükümet açıldı, uçuşlar başladı

ABD'de federal hükümetin kapanması sırasında hava trafik kontrolüyle ilgili endişeler nedeniyle 40 büyük ABD havalimanındaki iç hat uçuşlarında uygulanan zorunlu kesintiler bitiyor. FAA, kısıtlamaların pazartesi 06.00’dan itibaren sonlandıracağını duyurdu. FAA ayrıca bazı havalimanlarında uzay fırlatmaları ve genel havacılık uçuşları üzerindeki kısıtlamaları da kaldırdı.

Kapanma nedeniyle yaşanan hava trafik kontrolörü sıkıntısı nedeniyle ülke çapında 1 Ekim’den itibaren on binlerce uçuş iptali ve gecikmeye yol açtı.

Cuma günü, 43 günlük rekor kıran hükümet kapanmasının sona ermesinden iki gün sonra, hava trafik kontrolörleri ve diğer FAA çalışanları, hak ettiklerinin yaklaşık %70’ine denk gelen geriye dönük ödemelerini almaya başladı.

43 GÜN SONRA AÇILDI

ABD'de Kongre, yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylamayınca hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken; bu, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması olmuştu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçede uzlaşmıştı. Tasarı, pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.