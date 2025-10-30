ABD’de hükümet kapanınca muhbirler de maaş alamadı

ABD’de hükümetin tarihteki en uzun ikinci kapanması, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yürüttüğü soruşturmaları sekteye uğrattı.

Büroyu, muhbir ödemeleri ile gizli operasyonlarda kullanılan fonlardan mahrum bırakan bu durum, ulusal güvenliği riske atıyor.



FBI Sözcüsü, “Hükümetin yeniden açılması yönündeki çağrılarda Başkan Trump’la tamamen aynı görüşteyiz. Bu kapanma, sınırlı kaynaklarımızı kritik soruşturmalar arasında yeniden paylaştırmak zorunda bırakıyor. Bu, ulusal güvenliği tehlikeye atan bir siyasi oyun.” dedi.

ABD HÜKÜMETİ 30 GÜNDÜR KAPALI

30. gününe giren kapanma nedeniyle FBI’ın operasyonel seyahatleri, muhbir ödemeleri ve gizli satın almalar gibi faaliyetleri durma noktasına geldi. Büro çalışanlarının şehir dışı seyahatleri de iptal edildi.

26 yıl boyunca FBI’da görev yapan ve 2021’de emekli olan eski ajan Tom Simon, “Bir hükümet kapanmasında FBI’ın gözleri ve kulakları kapanır. Muhbirlere ödeme yapılmadığında büro en önemli istihbarat kaynağını kaybeder.” dedi.

FBI'IN YAKLAŞIK 11 MİLYARLIK BÜTÇESİ VAR

FBI’ın 10,7 milyar dolarlık bütçesinin ne kadarının dondurulduğu bilinmezken, mevcut ve eski çalışanlar, operasyonel bütçelerde ciddi aksamalar yaşandığını belirtiyor.

Eski ajan Dan Brunner da, “Kapanma hem ulusal güvenlik hem de organize suç ve beyaz yaka soruşturmalarını olumsuz etkiliyor.” diyerek, maaş alamayan muhbirlerle çalışmanın deneyimli ajanlar için bile zor olduğunu ifade etti.

SADECE ÖZEL AJANLARIN MAAŞI ÖDENDİ

FBI geçtiğimiz hafta yalnızca özel ajanlara maaş ödemesi yapabildi. Brunner, “Eğer bu durum bir ya da iki maaş dönemi daha devam ederse, kurum içinde ciddi çatlaklar oluşabilir.” uyarısında bulundu.