ABD'de hükümet kısmen kapandı. Trump'ın Pazartesi günü bütçe paketini onaylaması bekleniyor

ABD'de federal hükümet bir krizle daha karşı karşıya kaldı. Senatonun onayladığı bütçe paketi, Temsilciler Meclisi’nde henüz oylanmadığı için yasalaşamadı.

Geçici bütçenin süresi ise 30 ocak gece yarısı itibarıyla sona erdi.

ABD Senatosundan geçen paket; Savunma, Ulaştırma, Sağlık, Eğitim ve Konut Bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse etmeyi, İç Güvenlik Bakanlığı içinse iki haftalık geçici bütçe sağlanmasını öngörüyordu.

Temsilciler Meclisi'nin hafta sonu toplanamayacak olması, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

ABD'de Hükümetin kapanması demek federal kurumların büyük bölümünün harcama yetkisini kaybetmesi anlamına geliyor.

Bütçe paketi Pazartesi günü bir kez daha gündeme alınacak. Ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Atılacak imza ile kısmi kapanmanın sona ermesi bekleniyor.

Yetkililer, kapanmanın kısa süreli olacağını ve federal hizmetlerde ciddi aksamalar yaşanmayacağını belirtiyor.

EYLÜL AYINDA BÜTÇE KRİZİ NEDENİYLE HÜKÜMET KAPANMIŞTI



ABD'de en son 1 ekim 2025’te bütçe krizi nedeniyle hükümet kapanmıştı. Federal kurumlar 43 gün boyunca işlevsiz kalmış, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması yaşanmıştı. 13 kasım’da Trump’ın bütçe tasarısını imzalamasıyla ise sona ermişti.