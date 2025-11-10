ABD'de hükümet krizi: Silahlar NATO'ya gidemedi

ABD'de 40 gündür kapalı olan hükümetin faaliyetlerinde aksaklıklar sürüyor.

Axios internet sitesinin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre yetkililer, kapanma nedeniyle NATO müttefiki Danimarka, Hırvatistan ve Polonya gibi ülkelere 5 milyar doların üzerindeki AMRAAM füzeleri, Aegis savaş sistemleri ve HIMARS tipi füzelerin satışının ertelendiğini söyledi.

NATO müttefiklerine silah satışlarının, çoğu zaman dolaylı olarak Ukrayna'ya yardım amacını taşıdığı belirtildi.

ABD yasalarına göre silah satış teklifleri, ABD Kongresi tarafından incelenmek zorunda ancak birçok Dışişleri Bakanlığı çalışanı, geçici izne çıkarıldığı için süreç aksaklığa uğruyor.

1 EKİM'DEN BERİ KAPALI

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongrenin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı.

Ancak Senatodaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalar yaptı. Senatoda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Söz konusu oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek.

KAPANMA NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.