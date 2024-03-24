ABD'de hükümetin kapanması önlendi

ABD Başkanı Joe Biden, 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzalayarak hükümetin kapanmasını önledi.



ABD Senatosu, bütçe tasarısını bugün erken saatlerde onaylamıştı.



Biden'ın açıklamasında, paketin ABD halkı için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşma bir uzlaşmayı temsil ediyor. Yani iki taraf da istediği her şeyi elde edemedi” dedi.



Savunma (Pentagon), Dışişleri, Hazine, İç Güvenlik, Çalışma, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının aralarında olduğu hükümet kurumlarına 22 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi cuma gece yarısı dolmuştu.



Senato'daki oylama dün itibarıyla gecikmişti.

