ABD'de huzurevinde patlama 2 kişi hayatını kaybetti. Enkazda çalışmalar devam ediyor

ABD'nin Philadelphia yakınlarındaki huzurevinde 2 patlama meydana geldi. Batlamaların ardından çöken binada yangın çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda enkaz altındakı kayıplar aranıyor. İlk belirlemelere göre patlama gaz sızıntısından dolayı gerçekleşti.

İtfaiyeciler olay yerine ulaştıklarında binada büyük bir yapısal çökmeyle karşılaştılar. Huzurevinde konaklayan çok sayıdaki kişi merdiven boşluklarında ve odalarında sıkışmış halde bulundu. İtfaiye şefinin yaptığı açıklamada binada yoğun bir gaz kokusu vardı.

Huzurevinde çalışan hemşiren alınan bilgiye göre binada yaşları 50 ile 95 arasında olan 50 fazla yaşlı bulunuyordu. Olaydan 5 saat sonra kurtarma operasyonunun devam ettiği büyük moloz parçaları için iş makineleri getirildiği bildirildi.