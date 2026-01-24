ABD'de ICE protestoları şiddetleniyor. Polisi bir kişiyi daha vurdu

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 50 bine yakın gösterici, ICE olarak da bilinen göçmenlik ve gümrük muhafaza ekiplerine yönelik tepkisini sokağa çıkarak dile getirdi. Hava sıcaklığının -23 dereceye kadar düştüğü kentte protestocular, "ICE DIŞARI" yazılı pankartlar taşıdı.

Federal göçmenlik polislerin, 8 Ocak'ta kentte 37 yaşındaki ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesi, protestoların fitilini ateşlemişti. Bunun ardından göçmenlik polisinin, 5 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alması öfkenin büyümesine yol açtı.

BİR KİŞİ DAHA VURULDU

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu, 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, “Kahretsin, yine birini öldürdüler” şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişiye kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

“VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca vurulan kişinin üzerinden çıktığı söylenen bir tabancanın da fotoğrafını yayımladı.

AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında, vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.