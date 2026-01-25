ABD'de "ICE şiddeti" hükümet kapanmasına yol açabilir

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri 3 hafta içinde üçüncü kez bir ABD vatandaşına ateş açtı, ikinci kez ölüme neden oldu.

3 hafta önce yine Minneapolis'te Renee Good adlı ABD vatandaşının ICE tarafından vurularak öldürülmesinin ardından tepkiler büyümüş, halk protestolara başlamıştı. 24 Ocak Cumartesi günkü gösteriler esnasında ICE ekipleri müdahale edince, Alex Pretti isimli hemşire gözaltına alınmaya çalışıldı. Çevredekilerce kaydedilen görüntülerde ICE ekiplerinin Pretti'ye ateş aderek öldürdüğü görülüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 37 yaşındaki Pretti'nin öldürülmesini savunarak ICE ekiplerinin müdahalesini nefsi müdafaa olarak yorumladı. Fakat olay sırasında orada olanlar ve öldürülen Pretti'nin ailesi bu iddiaları reddederken, olay yerinden çekilen görgü tanığı videolarına göre de bu iddiaların doğru olamayacağı görülüyor.

DEMOKRATLARDAN BÜTÇEYE OY YOK

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump da ICE'ı savunurken Pretti'nin dolu bir silahla orada olduğunu öne sürdü. “Bırakın ICE vatanseverleri işlerini yapsın” ifadelerini kullanan Trump'a Demokrat Parti kanadından tepki var.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Trump hükümetinin bütçe oylamasına karşı çıkacaklarını belirtti. Bu hafta içinde federal hükümeti finansa edecek bir bütçe yasa tasarısı üzerine oylama yapılması planlanıyor. Ancak Demokrat Parti mensubu ABD Kongresi üyeleri Preti'nin öldürülmesine tepki göstererek "bütçenin geçmesi için oy vermeyebiliriz" mesajı verdi. Demokratlar, ICE fonlarının devamına ilişkin yasa tasarısını, kurumun işleyiş biçiminde değişiklikler yapılmadan oylayamayacaklarını söylediler.

Trump'ın bütçesinin geçmesi için Demokratların da oyu gerekiyor ve eğer Demokratlar bütçenin geçmesine karşı çıkarsa bu hafta içindeki oylamanın ardından ABD hükümetinde “kapanma” olabilir.

HÜKÜMET KAPANMASI NE DEMEK?

ABD’de hükümet, bütçe onaylanmadığında veya geçici finansman sağlanamadığında bütçe sağlanana kadar kapanıyor. Hükümet kapanması durumunda maaşlar ödenemeyeceği için birçok devlet kurumu geçici olarak faaliyetlerini durduruyor veya küçülmeye gidiyor, çünkü hükümetin yasal olarak para harcama yetkisi ortadan kalkıyor.

ICE'IN ÜÇÜNCÜ VAKASI

Alex Pretti'nin Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince öldürülmesi son 1 ay içinde Minneapolis'te çıkan 3. olay. Renee Good'u ve Alex Pretti'yi ateş ederek öldüren ICE, Pretti'den önce de protestolar sırasında gözaltına alınmaya çalışılan Julio Cesar Sosa-Celis'i de bacağından vurmuştu.