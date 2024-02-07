ABD'de idam krizi: Acımasız infaz yöntemleri gündemde

ABD'nin Carolina eyaletinde bir grup idam mahkumunun avukatları elektrikli sandalye gibi infaz yöntemlerinin zalimce ve çağ dışı olduğunu savundu.



2023 yılında ölümcül enjeksiyonların infazlarda yeniden kullanılmasına izin veren bir yasa çıkarıldı.



Dört mahkumun avukatları, bu 2023 tarihli yasanın mahkumları öldürmek için kullanılan yeni ilaç ve protokol hakkında çok fazla ayrıntıyı gizlediğini savundu.



Yetkililer öldürücü enjeksiyon için kullandıkları karışımların son kullanma tarihinin geçmesinden ve şirketlerin kimliklerini kamuya açıkladıkları için hapishane yetkililerine ilaç satmayı reddetmesinden bu yana 13 yıldır infaz gerçekleştirmedi.

ANLIK VE ACISIZ İNFAZ KANUNEN ZORUNLU DEĞİL



Güney Carolina, üç infaz yönteminin de mevcut protokollerle tutarlı olduğunu ileri sürerek, "anlık veya acısız" infazların kanunen zorunlu olmadığını öne sürüyor.



Yargıç Jocelyn Newman, mahkumların yanında yer aldı ve vücutlarının sandalyedeki 2000 volt elektrikle "pişmesi" veya kalplerinin idam mangasından gelen kurşunlarla durdurulması durumunda mahkumların korkunç bir acı hissedeceklerini ifade etti.



Eyaletin mevcut infaz yasası, mahkumların alternatif bir yöntem seçmedikleri sürece elektrikli sandalyeye gönderilmesini gerektiriyor.

