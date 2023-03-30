imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

ABD'de iki askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin eğitim sırasında iki askeri helikopter düştü. Olay nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD'de iki askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı
ABD ve Güney Kore'den geniş çaplı askeri çıkarma tatbikatı Haberi Görüntüle

'nin Kentucky eyaletinin Trigg County bölgesindeki 101'inci Hava İndirme Tümeni'ne ait HH-60 Blackhawk tipi iki dün saat 22.00 sularında düştü.

Tümenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada ölen ve yaralıların olduğu belirtilirken detay verilmedi.

Açıklamada, "Şu anda kazaya karışan askerler ve aileleriyle ilgileniyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...