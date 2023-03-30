ABD'de iki askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kentucky eyaletinin Trigg County bölgesindeki 101'inci Hava İndirme Tümeni'ne ait HH-60 Blackhawk tipi iki helikopter dün saat 22.00 sularında düştü.



Tümenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada ölen ve yaralıların olduğu belirtilirken detay verilmedi.



We can confirm two aircraft from the 101st were involved in an accident last night resulting in serveral casualties.



Right now the focus is on the Soldiers and their families who were involved. pic.twitter.com/eG5ndWVvbT — 101st Airborne Div. (@101stAASLTDIV) March 30, 2023 Açıklamada, "Şu anda kazaya karışan askerler ve aileleriyle ilgileniyoruz." ifadesi kullanıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin