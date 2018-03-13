ABD'de iki bombalı paket daha patladı: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Austin kentinde evlerinin önüne bırakılan bombalı paketlerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Güvenlik güçleri, Teksas eyaletine bağlı Austin'de iki ayrı patlama yaşandığını duyurdu.



İlk olayda 17 yaşındaki bir genç, kapının önüne bırakılan şüpheli bir paketi evinin mutfağında açtı ve yaşanan patlamada genç hayatını kaybetti. Evde bulunan 40 yaşlarındaki bir kadın da yaralandı.

İkinci patlama ise, ilk patlamanın yaşandığı yerden 6 kilometre uzakta meydana geldi ve tekerlekli sandalye kullanan bir kadın hayatını kaybetti. Olayın siyahilerin ve Latin Amerikalıların yaşadığı bölgelerde yaşandığı ve ırkçı saldırı ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

2 Mart'ta, kapısına bırakılan bombalı paketi açan 39 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Polisin, yaşanan patlamaların bağlantılı olduğunu düşündüğü kaydedildi.