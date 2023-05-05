ABD'de iki farklı olayda 9 kişiyi öldüren iki saldırgan intihar etti

ABD'nin Oklahoma eyaletinde cinsel saldırıdan 20 yıl hüküm giyen ve 2020'de iyi halden erken tahliye edilen Jesse McFadden'in karısı, 3 çocuğu ve çocuklarının 2 arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.



Okmulgee Polis Şefi Joe Prentice basın açıklamasında, kurbanların cesetlerinin Oklahoma'nın ormanlık bölgesindeki derenin yakınında bulunduğunu, bu kişilerin hepsinin 9 mm'lik tabancayla başlarına bir ila üç kez ateş edilerek öldürüldüğünü bildirdi.



Saldırgan McFadden'in, cesetleri cinayet mahalinden dere kenarına taşıyıp daha sonra intihar ettiğini kaydeden Prentice, "Herkes nedenini anlamak istiyor. Normal insanlar nedenini anlayamaz. Bunun gibi suçları işleyen insanlar şeytandır ve bizim gibi normal insanlar bunu neden yaptıklarını anlayamaz." diye konuştu.



MscFadden tarafından öldürülen 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Tiffany Guess. 17 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırı nedeniyle 2003'te girdiği hapishaneden 2020'de çıkan McFadden'in, 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle yeniden yargılandığı, tekrar hapse girme ihtimalinin olduğu bilgisi paylaşıldı.



3 KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



Georgia eyaletinde de bir saldırganın 3 kadını öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.



Eyalet yetkilileri, Colquitt ilçesinde silahlı bir kişinin önce birbirine yakın evlerde oturan annesini ve anneannesini, daha sonra da girdiği McDonalds'ta bir başka kadını öldürdüğünü belirtti.



Bu saldırganın da işlediği cinayetlerden sonra intihar ettiği kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin