ABD'de iki günde iki saldırı: Kilise ve Katolik okulu hedef alındı

Minneapolis polisi, şehrin güneyinde yer alan Annunciation Katolik Kilisesi ve ona bağlı ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırıya müdahale etti. Yetkililer, saldırganın kontrol altına alındığını açıkladı.



Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığı veya yaralı sayısı henüz netlik kazanmadı. Minneapolis Şehri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Topluluğa yönelik aktif bir tehdit bulunmamaktadır. Saldırgan kontrol altına alındı” dedi.



Annunciation Kilisesi’ne bağlı okul, anaokulundan sekizinci sınıfa kadar öğrencilere eğitim veriyor. Okulun Facebook sayfasına göre, ders yılı Pazartesi günü başlamıştı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, durumu yakından takip ettiklerini ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.



Minneapolis Valisi Tim Walz da saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu ve olaya ilişkin olarak, “Okulun ilk haftası bu korkunç şiddet olayıyla gölgelenen çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.



Bu olay, Minneapolis’te iki gün içinde yaşanan ikinci silahlı saldırı oldu. Pazartesi günü de bir silahlı kişi kaldırımda bir gruba ateş açmış, bir kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.