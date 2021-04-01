ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk, 6 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi. Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda da ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 07:15

ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk, 6 ölü

ABD basınına yansıyan haberlere göre Orange polisi, bir iş merkezine yapılan saldırıda birçok kişinin silahla vurulduğunu; ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine gelen polisle çatışan saldırgan, yaralı yakalandı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

WASHİNGTON'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.

Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

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