ABD'de silahlı saldırı alarmı: 2 ulusal muhafız vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda iki ulusal muhafız vuruldu.



Beyaz Saray güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile sağlık ekibi sevk edildi.

Washington D.C. Polis Departmanı, sosyal medyadaki paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

TRUMP: AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, saldırganın da ağır yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiği hakkında henüz bilgi bulunmadığını ifade etti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI da soruşturmaya dahil oldu. Batı Virginia eyalet valisi ise önce askerlerin öldüğünü, 20 dakika sonra ise sağlık durumlarının belirsiz olduğunu, çelişkili haberler aldıklarını açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel, vurulan askerin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." dedi.

500 YENİ MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Başkan Trump'ın isteği üzerine başkent Washington'a 500 yeni Ulusal Muhafız askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı açıklamada 500 yeni askerin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceğini bildirdi. Bazı kişilerin "tehlikeli şeyler yapmaya istekli" olduğunu ifade eden Hegseth, Ulusal Muhafız askerlerinin hedef alınmasının kendilerini "yıldırmayacağını" aksine "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" söyledi.

Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız. Bu olay Beyaz Saray'dan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.