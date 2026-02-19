ABD'de ikinci pedofil skandalı. Eşi, ölen kocasını ihbar etti

ABD'de 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishane ölen Jeffry Epstein dosyalarının halka açılmasıyla yaşanan tartışmalar devam ederken, başka bir pedofil skandalı iddiası daha ortaya atıldı.



2017 yılında 91 yaşında ölen Hugh Hefner'ın dul eşi yaptığı açıklamada, Playboy'un kurucusu tarafından oluşturulan bir vakfın, aralarında reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz çekilmiş bazı fotoğraflarının da bulunduğu, onlarca yıllık cinsel içerikli görüntüler koleksiyonuna sahip olabileceğini iddia etti.



Avukat Gloria Allred'le birlikte açıklama yapan Crystal Hefner, vakfın ölen kocasının yaklaşık 3 bin adet kişisel albümüne sahip olduğunu ve bu albümlerde binlerce çıplak fotoğraf bulunduğuna inandığını söyledi.



Bu albümlerin 1960'lardan başlayarak on yıllara yayıldığını iddia eden Hefner, "Ve o dönemde reşit olmayan ve görüntülerinin nasıl saklanacağı veya kontrol edileceği ile ilgili rıza gösteremeyen kız çocuklarının görüntülerini içerebilir," dedi.



Avukat Allred, görüntülerin dağıtımını önlemek amacıyla, Hugh Hefner'in yaşadığı Kaliforniya ve vakfın genel merkezinin bulunduğu Illinois eyaletlerinin başsavcılıklarına bir soruşturma başlatılması talebiyle şikayetlerde bulunduğunu söyledi.



Hefner, bu endişelerini dile getirdikten sonra vakfın genel müdürlüğü görevinden kovulduğunu, vakfın görüntüleri dijitalleştirdiğini ve bunların satılabileceğinden veya bir veri sızıntısı olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.



JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.