ABD'de ilaç deposunda büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

12.06.2026 05:29

ABD'de ilaç deposunda büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı
Anadolu Ajansı

ABD'de bir depoda yangın çıktı, bölgede hava kalitesi kötüleşti

NTV - Haber Merkezi
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Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan bir depo, alevlere teslim oldu.

ABD'nin California eyaletindeki Tracy kentinde bir tıbbi malzeme deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir siyah duman tabakası kapladı. 

Anadolu Ajansı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edilirken Tracy Polis Departmanı, tahliye işlemlerini kolaylaştırmak için çevre yolları trafiğe kapattı.

 

Havadan çekilen görüntülerde, deponun iç kısmının tamamen yandığı, yükleme alanındaki konteynerlerin alev aldığı görüldü.

 

Kent yetkilileri, hava kalitesinin düştüğünü belirterek halka bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.