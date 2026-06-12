ABD'de ilaç deposunda büyük yangın. Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı
12.06.2026 05:29
Anadolu Ajansı
ABD'de bir depoda yangın çıktı, bölgede hava kalitesi kötüleşti
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan bir depo, alevlere teslim oldu.
Anadolu Ajansı
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edilirken Tracy Polis Departmanı, tahliye işlemlerini kolaylaştırmak için çevre yolları trafiğe kapattı.
Havadan çekilen görüntülerde, deponun iç kısmının tamamen yandığı, yükleme alanındaki konteynerlerin alev aldığı görüldü.
Kent yetkilileri, hava kalitesinin düştüğünü belirterek halka bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.