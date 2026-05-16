ABD’de ilginç olay. Sürücüsüz araçlar saatlerce aynı sokakta dönüyor

MAHALLE SAKİNLERİ GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞELİ

Bölge sakinleri, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun tehlikeli olduğunu savunuyor.

Mahallede yaşayan bir kadın, “Burada aileler yaşıyor. Küçük hayvanlarımız, sabah otobüse binen çocuklarımız var. Bu kadar yoğun trafik güvenli hissettirmiyor.” dedi.

Sakinler, Waymo ile iletişime geçtiklerini ancak geri dönüş alamadıklarını öne sürdü. Konunun ayrıca yerel yetkililere ve Georgia Ulaştırma Bakanlığı’na bildirildiği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Otonom araç şirketi Waymo ise yaptığı açıklamada, “Bu yazılımsal yönlendirme davranışını zaten düzelttik.” ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasında, “Ülke genelinde haftalık 500 binden fazla yolculuk gerçekleştiren hizmetimiz, trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini artırma konusunda kendini kanıtladı.” denildi. Ancak şirket son dönemde çeşitli teknik sorunlarla da gündeme geldi.

SORUNLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Waymo, bu hafta otonom araçlarının durgun suya girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle yaklaşık 4 bin aracı geri çağırmıştı.

Şirket ayrıca 2025 yılında da araçların kapı ve benzeri engellere çarpma riskini artırabilecek başka bir yazılım sorunu nedeniyle 1200’den fazla aracı geri çağırmıştı.