ABD’de ilginç olay. Sürücüsüz araçlar saatlerce aynı sokakta dönüyor
16.05.2026 12:40
WSB-TV tarafından paylaşılan görüntüler.
ABD’nin Atlanta kentinde sürücüsüz araçlar haftalardır saatlerce bir mahalledeki çıkmaz sokakta dönüyor. Mahalle sakinleri, araçları engellemek için tabela koyunca araçlar ne yapacağını bilemeyip trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
ABD’nin Atlanta kentinde yaşayan mahalle sakinleri, son haftalarda onlarca sürücüsüz Waymo aracının sabahın erken saatlerinde mahallelerine girerek bir çıkmaz sokakta sürekli tur attığını söyledi.
Mahalle sakinlerine göre araçların içinde yolcu bulunmuyor ve araçlar kimseyi almaya da gelmiyor. Bir mahalle sakini, yerel televizyon kanalı WSB-TV’ye yaptığı açıklamada, “Dün sabah 06.00 ile 07.00 arasında yaklaşık 50 araç geçti.” dedi.
ÇIKMAZ SOKAKTA KUYRUK OLUŞTU
Mahalle sakinleri, araçların dönmesini engellemek için sokağın ortasına “yavaşla” tabelası koyduklarını ancak bunun yeni bir soruna yol açtığını söyledi.
Bir mahalle sakini, “Bir noktada sekiz Waymo aracı ne tarafa döneceğini anlayamadığı için sıkışıp kaldı.” ifadelerini kullandı. WSB-TV tarafından paylaşılan görüntülerde, tampon tampona ilerleyen Waymo araçlarının ışıklarını yakıp sesli uyarılar verdiği görüldü.
WSB-TV tarafından paylaşılan görüntülerde tabelanın ardından olay yerinde sıkışıp kalan araçlar görüldü.
MAHALLE SAKİNLERİ GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞELİ
Bölge sakinleri, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun tehlikeli olduğunu savunuyor.
Mahallede yaşayan bir kadın, “Burada aileler yaşıyor. Küçük hayvanlarımız, sabah otobüse binen çocuklarımız var. Bu kadar yoğun trafik güvenli hissettirmiyor.” dedi.
Sakinler, Waymo ile iletişime geçtiklerini ancak geri dönüş alamadıklarını öne sürdü. Konunun ayrıca yerel yetkililere ve Georgia Ulaştırma Bakanlığı’na bildirildiği belirtildi.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Otonom araç şirketi Waymo ise yaptığı açıklamada, “Bu yazılımsal yönlendirme davranışını zaten düzelttik.” ifadelerini kullandı.
Şirket açıklamasında, “Ülke genelinde haftalık 500 binden fazla yolculuk gerçekleştiren hizmetimiz, trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini artırma konusunda kendini kanıtladı.” denildi. Ancak şirket son dönemde çeşitli teknik sorunlarla da gündeme geldi.
SORUNLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Waymo, bu hafta otonom araçlarının durgun suya girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle yaklaşık 4 bin aracı geri çağırmıştı.
Şirket ayrıca 2025 yılında da araçların kapı ve benzeri engellere çarpma riskini artırabilecek başka bir yazılım sorunu nedeniyle 1200’den fazla aracı geri çağırmıştı.