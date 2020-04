ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda corona virüs tespit edildi

ABD’nin New York eyaletinde ilk kez 2 ev kedisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.



AP'nin federal yetkililere dayandırdığı haberinde, New York’un iki farklı bölgesindeki söz konusu kedilerin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Haberde, ABD Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin, kedilerde görülen hafif solunum yolu rahatsızlığının iyileşmesini öngördükleri ifade edildi.



"İNSANLARIN PANİĞE KAPILMASINI İSTEMİYORUZ"



CDC yetkilisi Dr. Casey Barton Behravesh, yaptığı açıklamada, "İnsanların evcil hayvanlardan korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt yok. Yine de salgın döneminde evcil hayvanların da diğer insanlar ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur" dedi.



Behravesh, virüs görülen iki kediden birinin yaşadığı evdeki bir yetişkinin geçen hafta solunum yolu rahatsızlığı geçirdiğini, diğer kedinin ise virüsü daha önce corona virüs tespit edilmiş sahibinden kapmış olabileceğini dile getirdi.



Ülkede martta, New York’un Bronx ilçesindeki hayvanat bahçesinde 7 kaplan ve aslanda corona virüs tespit edilmişti.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanlara virüsün o sırada pozitif olan ancak semptom göstermeyen bir veya daha fazla bekçiden bulaşmış olabileceğini söylemişti.

CORONA VİRÜS EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞIR MI?