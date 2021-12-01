ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişide Omicron varyantına rastlandı. Karantinaya alınan hastanın aşılarının tam olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 22:25 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 22:27

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

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ABD'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantına ilk kez Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Kaliforniya ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Kaliforniya'da bir kişide Omicron varyantına rastlandığını belirttiğini söyledi.

Söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiğini ve 29 Kasım'da "pozitif" çıktığını belirten Fauci, "Hasta şu anda karantinada ve yakın temaslı herkesle irtibata geçildi. Hastanın aşıları tam ve sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor" dedi.

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