ABD’de ilkokula silahlı saldırı. 3 çocuk, 1 öğretmen öldü
16.10.2026 04:24
Saldırganın 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğu açıklandı.
ABD’de bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli öldürüldü. 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç çocuk ile bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganı silahlı bir mahalle sakini öldürdü.
ABD’nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’nda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin vurulduğunu, saldırganın ise öldürüldüğünü açıkladı.
CNN ve CBS News, kolluk kuvvetlerinden kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde saldırganın 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu duyurdu.
Bend polis yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin 5, 8 ve 11 yaşlarında üç öğrenci ile bir öğretmen olduğunu açıkladı. 7 yaşındaki bir çocuk ile bir öğretmen de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Saldırının düzenlendiği ilkokulda 5-11 yaşlarındaki 450 öğrenci eğitim görüyor.
SALDIRGANI BİR MAHALLELİ ÖLDÜRDÜ
Bend Polis Şefi Mike Krantz düzenlediği basın toplantısında, saldırganı okula kadar takip eden silahlı bir mahalle sakininin öldürdüğünü açıkladı.
Polis, saldırganın kilitli kapıları kırarak okula girdiğini söyledi ancak saldırganın yaşı dışında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Aynı basın toplantısında konuşan Oregon Valisi Tina Kotek, "daha fazla can kaybını önlemek için kahramanca müdahale eden" topluluk üyesine teşekkür etti. Krantz, kimliğini açıklamadığı mahalle sakininin, şüphelinin okula girdiğini gördüğünü ve onu takip ettiğini söyledi.
Silver Rail İlkokulu'nda, anaokulundan beşinci sınıfa kadar 5-11 yaşlarındaki 450 öğrenci eğitim görüyor.