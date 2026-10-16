ABD’de ilkokula silahlı saldırı. 3 çocuk, 1 öğretmen öldü

ABD ’nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’nda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin vurulduğunu, saldırganın ise öldürüldüğünü açıkladı.

CNN ve CBS News, kolluk kuvvetlerinden kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde saldırganın 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu duyurdu.

Bend polis yetkilileri saldırıda hayatını kaybedenlerin 5, 8 ve 11 yaşlarında üç öğrenci ile bir öğretmen olduğunu açıkladı. 7 yaşındaki bir çocuk ile bir öğretmen de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.