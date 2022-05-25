ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 18'i öğrenci 20 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Saldırı Teksas eyaletinin batısında Uvalde kasabasında meydana geldi. Silahlı saldırgan aracıyla okulun önüne geldikten sonra,, otoparktan okulun bahçesine ateş açarak girdi.



Teksas valisinin açıklamasına göre, saldırganın elinde bir tabanca ile uzun namlulu bir silah vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda,, 18'i çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.



Vali, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olay yerinde polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Ramos'un yine aynı kasabada lise öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ülkede 28 Mayıs'a kadar bayraklar yarıya indirilecek.