ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 18'i öğrenci 20 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18', öğrenci 20 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 02:52

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 18'i öğrenci 20 kişi hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Saldırı Teksas eyaletinin batısında Uvalde kasabasında meydana geldi. Silahlı saldırgan aracıyla okulun önüne geldikten sonra,, otoparktan okulun bahçesine ateş açarak girdi.

Teksas valisinin açıklamasına göre, saldırganın elinde bir tabanca ile uzun namlulu bir silah vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda,, 18'i çocuk 20 kişi hayatını kaybetti.

Vali, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olay yerinde polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Ramos'un yine aynı kasabada lise öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Ülkede 28 Mayıs'a kadar bayraklar yarıya indirilecek.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...