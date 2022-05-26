ABD'de ilkokulda katliam: Saldırgan yapacaklarını Facebook'dan duyurmuş

600'e yakın öğrencisi bulunan Robb İlkokulu'na dün yapılan saldırı hakkında basın toplantısı düzenleyen Teksas Valisi Greg Abbott, yeni bulgular hakkında bilgi verdi.



Vali Abbott, saldırıdan yarım saat önce 18 yaşındaki Salvador Ramos'un internet üzerinden üç ayrı mesaj paylaştığını kaydederek, önce büyükannesini vuracağını, sonra vurduğunu ve en son bir ilkokula saldıracağını yazdığını söyledi.



Ramos'un mesajlarında hangi okula silahlı saldırı düzenleyeceğini belirtmediği kaydedildi.



"Dün Uvalde'yi kötülük sardı. Büyükannesini suratından vuran herkesin kalbinde kötülük olmalı." ifadesini kullanan Abbott "Ama birinin küçük çocukları silahla vurması çok daha kötü." diye konuştu.



Facebook sözcüsü Andy Stone, Ramos'un Facebook'ta saldırıdan sonra fark edilen özel, birebir mesajlar gönderdiğinin ortaya çıktığını belirterek, şirketin yetkililerle saldırıyla ilgili iş birliği yaptığını ifade etti.



Ramos'un geçen hafta aldığı iki AR-15 tipi saldırı silahının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı ve bazı kişileri etiketlediği fotoğraf için "yapmak üzereyim" yazdığı belirtildi.



Yetkililerin, ayrıca saldırgana ait olduğu sanılan bir TikTok hesabı profilinde de "Çocuklar gerçek hayattan korkmalıdır." ifadesini kullandığı aktarıldı.



19 çocuk ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda Ramos'un motivasyonun ne olduğunun ise hala bilinmediği kaydedildi.



AP'nin haberinde, Teksas eyaletinin, ülkedeki en silah dostu yasalardan bazılarına sahip olduğu ve son 5 yılda ABD'deki en ölümcül silahlı saldırılara sahne olduğuna da dikkat çekildi.



Latin kökenli sakinlerin ağırlıkta olduğu 16 bin nüfuslu Uvalde kasabasındaki silahlı okul saldırısı, Aralık 2012'de Connecticut'un Newtown şehrindeki 20 çocuk 6 yetişkinin öldürüldüğü Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonra en ölümcül okul saldırısı konumunda bulunuyor.



