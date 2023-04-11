ABD'de imama bıçaklı saldırı: Sanık da, polis de, savcı da Türk

İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR



Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.



ABD'YE KISA SÜRE ÖNCE GELMİŞ



İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

POLİS ŞEFİ VE SAVCI DA TÜRK



Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



Öte yandan polis şefinin de Türk olduğu bölgede, olayı soruşturan kıdemli savcı yardımcısının da Türk asıllı Bülent Can olduğu öğrenildi.