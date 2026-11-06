ABD'de İsrail destekçisi Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için imza kampanyası

ABD 'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in, Demokratların çoğunlukta olacağı yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine karşı çıkan çevrim içi imza kampanyasını şu ana kadar 817 binden fazla kişi imzaladı.

"Change.org" sitesinde "Temsilciler Meclisi Demokratları, Yeni Bir Başkan Seçin" başlığıyla 3 Eylül'de çevrim içi imza kampanyası başlatıldı.

Temsilciler Meclisi'nin yeni seçilen Demokrat üyelerine çağrıda bulunulan kampanyada, Ocak 2027'de seçilecek yeni Temsilciler Meclisi Başkanı için aday olması durumunda Jeffries'e oy vermemeleri istendi.

İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya, şu ana kadar 817 bini aşkın kişi imza attı.

ABD'de ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

Bu kapsamda, Jeffries'in de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi Başkanı olarak göreve seçilmesi öngörülüyor.