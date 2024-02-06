ABD'de İsrail'e yatırımları protesto eden göstericilere gözaltı

ABD'de Filistin'e özgürlük isteyen ve hükümetin İsrail'e yatırımlarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti. 126 kişi gözaltına alındı.

ABD'de İsrail'e yatırımları protesto eden göstericilere gözaltı

'nin Pensilvanya eyaletinde hükümetin 'e yatırımlarına yönelik düzenlendi.

Harrisburg'daki Kongrenin merdivenlerindeki eyleme müdahale eden polis, 126 protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail basınına göre, Pennsylvania Kongre Binası Polisini de bünyesinde barındıran Genel Hizmetler Departmanı sözcüsü, "izinsiz ve yetkisiz bir gösteri" olarak nitelendirdiği olayda, gözaltına alınanların daha sonra serbest bırakıldıklarını söyledi.

Birçoğu "soykırımdan vazgeçin" yazılı tişörtler giyen protestocular,  Hazine Bakanlığı'nın, İsrail tahvillerine yaptığı yatırıma tepki gösterdi. 

Protestocuların taşıdığı büyük bir pankartta, devletin bu vergi parasını sağlık, konut, okul ve iklim için yeniden yatırması gerektiği yazarken eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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