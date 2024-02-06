ABD'de İsrail'e yatırımları protesto eden göstericilere gözaltı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde hükümetin İsrail'e yatırımlarına yönelik protesto düzenlendi.



Harrisburg'daki Kongrenin merdivenlerindeki eyleme müdahale eden polis, 126 protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail basınına göre, Pennsylvania Kongre Binası Polisini de bünyesinde barındıran Genel Hizmetler Departmanı sözcüsü, "izinsiz ve yetkisiz bir gösteri" olarak nitelendirdiği olayda, gözaltına alınanların daha sonra serbest bırakıldıklarını söyledi.



Birçoğu "soykırımdan vazgeçin" yazılı tişörtler giyen protestocular, Hazine Bakanlığı'nın, İsrail tahvillerine yaptığı yatırıma tepki gösterdi.



Protestocuların taşıdığı büyük bir pankartta, devletin bu vergi parasını sağlık, konut, okul ve iklim için yeniden yatırması gerektiği yazarken eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.



