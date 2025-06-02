ABD'de İsrailli rehinelere destek gösterisine saldırı: 8 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde, pazar günü bir açık hava alışveriş merkezinde İsrailli rehinelere destek için düzenlenen gösteriye saldırı düzenlendi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman'ın molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle düzenlediği saldırıda, yaşları 52 ile 88 arasında değişen 8 kişi yaralandı.

Polis, saldırgan Soliman’ı gözaltına aldı.

Soliman, çıkarıldığı mahkemece 10 milyon dolar kefalet belirlenerek cezaevine gönderildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "hedefli bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek Soliman'ı "nefret suçu" ile suçladı.



Soliman’ın eyalet yasalarına göre ayrıca "ikinci dereceden cinayete teşebbüs", "saldırı" ve "yaralama" suçları ile de suçlanabileceği kaydedildi.



Mısır vatandaşı olan ve ABD’ye 2022’de vize ile giriş yapan Soliman’ın vizesinin Şubat 2023’te bittiği ve ABD'ye iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği bildirildi.

