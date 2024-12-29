ABD'de itfaiye aracı ile tren çarpıştı: 15 yaralı

Bu sabah ABD'nin Florida eyaletinde, Orlando ve Miami arasında hizmet veren şehirlerarası yolcu treni ile bir itfaiye aracı kafa kafaya çarpıştı.



İtfaiye aracının, yolcu taşıyan "Brightline" adlı işletmeye ait tren ile çarpışması sonucu 3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcular ve itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı. Yüksek hızlı yolcu treninin lokomotif kısmında büyük hasar oluştu, kondüktör kabininin camları kırıldı.



Görgü tanıklarına göre itfaiye aracının bazı parçaları trenin lokomotifine sıkıştı. Araçta mahsur kalan itfaiyeciler, meslektaşları tarafından güçlükle kurtarıldı.



Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Yerel yetkililer, bu yılın başında aynı kavşakta, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve söz konusu kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirtti.