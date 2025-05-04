ABD'de kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı

ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.



Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı. Hapishanedeki bütün hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.



Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.