ABD'de kampüste silahlı saldırgan alarmı

Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 sıralarında silahlı saldırgan alarmı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısı yaptı, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmaları uyarıları yapıldı.



Birçok öğrenci Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek kapıları kilitledi.



Sosyal medyada, polisin binaları boşalttığı ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.



Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" açıkladı.