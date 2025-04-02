ABD'de kamyon dehşeti: Kaldırıma çıktı, 6 kişi yaralandı
ABD'nin Boston kentinde, bir kamyonun kaldırıma çıktı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, olayın bir kaza olduğunu değerlendiriyor.
ABD'nin Boston kentinde nakliye kamyonunun kaldırıma çıkması sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını duyurdu.
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