ABD'de kamyon dehşeti: Kaldırıma çıktı, 6 kişi yaralandı

ABD'nin Boston kentinde nakliye kamyonunun kaldırıma çıkması sonucu 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Boston Polis Departmanı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, nakliye taşıma amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında kaldırıma çıkarak yayalara çarptığı belirtildi. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, incelemelerini sürdüren polis, olayın kaza olduğuna inandıklarını, şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını duyurdu.

