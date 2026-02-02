ABD'de kapalı hükümet krizi

ABD'de federal hükümetin kısmi kapanma süreci devam ederken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrardan açılma için olumlu mesajlar verdi. Ancak Demokratların itirazları ve bütçe tasarısındaki köklü değişiklikler, krizin aşılmasının önündeki en büyük engeller olarak duruyor.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson, ABD basınına konuştu. Federal hükümetin yeniden açılması için 3 Şubat Salı gününü işaret etti. Hafta sonu boyunca süren temasların ardından konuşan Johnson, “Bu işi Salı günü bitireceğimizden eminim,” dedi.

Johnson'ın önündeki en büyük engel ise hava durumu olabilir. ABD genelinde devam eden şiddetli fırtınalar nedeniyle özellikle havayollarında aksamalar yaşanıyor. Bu da bütçe oylamasına katılması beklenen ABD Kongre üyelerinin katılıp katılmayacağına dair soru işaretleri oluşturuyor.

HÜKÜMETİ KAPATTIRAN ICE ŞİDDETİ OLDU

Mevcut bütçe paketinin daha önce onaylanan versiyonundan farklı olmasının arkasında Minnesota'da yaşanan ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza ekipleri ICE'ın şiddeti var. ICE ekiplerinin, 17 gün arayla iki ABD vatandaşını vurarak öldürmesi, Senato Demokratlarını harekete geçirdi. Sonuç olarak, İç Güvenlik Bakanlığı için ayrılan fonlar kaldırıldı ve yerine iki haftalık geçici bir paket getirildi. Bundan dolayı Temsilciler Meclisi'nin revize edilmiş tasarıyı tekrar oylaması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson, tasarıyı üçte iki çoğunluk gerektiren yöntem yerine, basit çoğunlukla geçen standart usul oylamasıyla ilerletmeyi planlıyor. Ancak bu durum, Cumhuriyetçi Parti için risk teşkil ediyor. Zira az bir farkla çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçi Parti içinde eğer bir muhalefet oluşursa ya da bir fire verilirse bütçe geçemeyebilir ve bu da kapalı hükümeti daha büyük bir krize sürükleyebilir.