ABD'de kar yolları kesti

ABD’nin California eyaletine bağlı Truckee kentinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve kamyon mahsur kaldı.

Noel tatili için yola çıkan binlerce kişi karla kaplı yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler yolları açmak için büyük çaba harcadı.

California'nın kuzeyi dün de şiddetli fırtına ile birlikte gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellere teslim olmuştu. Taşan nehirler yüzlerce ev ve aracın sular altında kalmasına neden olmuş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.