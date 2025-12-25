ABD'de kar yolları kesti
25.12.2025 06:42
Son Güncelleme: 25.12.2025 06:45
AA
ABD'nin California eyaletinin kuzeyi, sellerin ardından yoğun kar yağışına teslim oldu. Truckee kentindeki Donner Geçidi'nde onlarca tır ve otomobil yolda kaldı.
ABD’nin California eyaletine bağlı Truckee kentinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve kamyon mahsur kaldı.
Noel tatili için yola çıkan binlerce kişi karla kaplı yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler yolları açmak için büyük çaba harcadı.
California'nın kuzeyi dün de şiddetli fırtına ile birlikte gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellere teslim olmuştu. Taşan nehirler yüzlerce ev ve aracın sular altında kalmasına neden olmuş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.