ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

Wyoming Valisi Mark Gordon, olayın görüntüleriyle birlikte 8 Haziran’da yaptığı açıklamada asfalt yolun bulunduğu Teton Geçidi'nde toprak kayması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.

Vali Gordon, eyalet ulaştırma kurumundan jeologlar ve mühendislerden oluşan bir ekibin, karayolunun yeniden inşası için olay yerinde olduğunu ifade ederek "Bu noktada yolun yeniden açılmasına ilişkin tahmini bir zaman çizelgemiz yok. Bu kapatmanın Teton sakinleri, bölgede işe gidip gelenler ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin farkındayım, yerel yetkililerle doğrudan iletişim halindeyiz." dedi.