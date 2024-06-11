ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

ABD'nin Wyoming eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yol çöktü. Olay bölgede bulunan yetkililerin telefon kamerasına yansıdı.

ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

Wyoming Valisi Mark Gordon, olayın görüntüleriyle birlikte 8 Haziran’da yaptığı açıklamada asfalt yolun bulunduğu Teton Geçidi'nde sonucu yolun çöktüğünü duyurdu. 

Vali Gordon, eyalet ulaştırma kurumundan jeologlar ve mühendislerden oluşan bir ekibin, karayolunun yeniden inşası için olay yerinde olduğunu ifade ederek "Bu noktada yolun yeniden açılmasına ilişkin tahmini bir zaman çizelgemiz yok. Bu kapatmanın Teton sakinleri, bölgede işe gidip gelenler ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin farkındayım, yerel yetkililerle doğrudan iletişim halindeyiz." dedi. 

ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü - 1

Yetkililer, karayolunun asfalt zemininde daha önce çatlamalar meydana geldiğini ve daha sonra tamamen çöktüğü ifade etti.

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