ABD'de kargo uçağı düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi, kargo firması UPS’e ait bir uçağın yerel saatle 17.15’te Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışının ardından düştüğünü açıkladı. Yetkililer, havalimanının, kaza nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde havalimanın güneyinde büyük siyah dumanların gökyüzüne yayıldığı görülüyor. Yangını söndürmek için olay yerine ekipler sevk edildi.

Olaydan önce Houston'dan Washington'a giden United Havayolları'na ait bir yolcu uçağında da bomba ihbarı yapılmıştı. Washington'daki Ronald Reagan havaalanında uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. Uçakta yapılan aramada bir tehdide rastlanmamıştı.