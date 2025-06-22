ABD'de kasırga: 3 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkisini gösteren kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner düzenlediği basın toplantısında, eyalette gece kasırganın etkili olduğunu söyledi.

Jahner, Kuzey Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında iki farklı bölgede 2 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerden ikisinin kasırgaya evinde yakalandığını belirtti.

Kasırganın Kuzey Dakota'daki bir havaalanında da hasara yol açtığı belirtildi.

HIZI SAATTE 171 KİLOMETRE'YE ULAŞTI

Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi, Kuzey Dakota, Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinin kuzey kesimlerinde şiddetli dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın geniş çapta hasara yol açtığını açıkladı.

Servise göre, Minnesota'nın bazı bölgeleri de şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı.

Gece boyunca Bemidji Bölgesel Havaalanı'nda ölçülen kasırga hızı saatte 171 kilometreye ulaştı.

Yerel yetkililer, bölgede yaşayanlara uzun elektrik kesintilerine hazır olmaları uyarısı yaptı.