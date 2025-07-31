ABD’de kent konseyi üyesine saldırı: Yanıcı madde döküp ateşe verdi
ABD'nin Danville kent konseyi üyesi Lee Vogler, çalıştığı ofiste bir saldırgan tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
ABD'nin Virginia eyaletindeki Danville kent konseyi üyesi Lee Vogler, çalıştığı yerel dergi ofisinde bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
Polis yetkilileri, Danville kent konseyi üyesi Vogler'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vogler'ın yerel dergi ofisinde çalıştığı sırada odasına giren bir kişiyle tartışma yaşadığını belirten polis, şüphelinin, Vogler'ın üzerine yanıcı madde döktüğünü aktardı.
Yetkililer, tartışmanın ardından şüphelinin 38 yaşındaki kent konseyi üyesini ateşe verdiğini bildirdi.
Vogler’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, polisin ilk değerlendirmesine göre saldırının politik değil kişisel nedenlerle gerçekleştirildiği belirtildi.
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