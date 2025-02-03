ABD'de kilise skandalı: Yüzlerce kadından bebeklerini alan tarikat ifşa oldu

ABD'deki bir Hristiyan tarikatının yıllarca kadınları çocuklarını evlatlık vermeye zorladığı iddia edildi.



Yaşadıklarını BBC'ye anlatan tarikatın eski üyesi kadınlar, The Truth (Hakikat) adlı kiliseye bağlı tarikatın 1950’lerle 1990’lar arasında yüzlerce kadını, çocuklarını zengin ailelere evlatlık vermeye zorladığını söyledi.



Öte yandan evlat edinilen çocukların bir kısmı, evlat edinen ailelerinde istismara maruz kaldıklarını anlattı.



BBC, dünya çapında yaklaşık 100 bin üyesi bulunan tarikata dair geçen yıl yayınladığı araştırmada çocuklara uygulanan cinsel istismarı ortaya çıkartmıştı.



"CEHENNEME GİTME KORKUM ÇOK BÜYÜKTÜ"



BBC’nin kimliklerini gizli tuttuğu 4 kadından biri, 1988’de 17 yaşındayken tecavüze uğradıktan sonra bebeğini kilisedeki evli bir çifte vermesi için baskı gördüğünü açıkladı.



Kadın, "Cehenneme gitme korkum o kadar büyüktü ki, bebeğimi kilisedeki bu çifte vermek zorunda kaldım" dedi.



Başka bir kadınsa bebeği elinden alınmadan önce onu son kez görmesine bile izin verilmediğini anlatıyor.



BBC ayrıca tarikatta bebekken zorla evlatlık verilen 6 kişiyle de konuştu. İki kez evlatlık verildiğini belirten bir kadın, ilkinde tarikat üyesi ailesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğradığını, ikinci evlatlık verildiği ailede de cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.



Evlatlık verilen çocuklar, tarikat içinde “Baldwin Bebekleri” diye anılıyor. Evlatlık verme işlemleri, 2004’te ölen tarikat üyesi doktor Wally Baldwin tarafından yönetiliyordu.



Kilisenin resmi bir lideri olmadığı için BBC, tarikatın üst düzey 6 yöneticisiyle irtibata geçti. Yöneticilerden biri, tüm evlat edinme işlemlerinin “yasal kanallar aracılığıyla yapıldığını” savunuyor.