ABD'de kiliseye saldırı: Önce patlama ardından silah sesleri duyuldu. Kilise yandı.

Michigan'ın Grand Blanc kentindeki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı ve kilisede yangın çıktı.

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

ESKİ DENİZ PİYADESİ ÇIKTI

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırganın kimliğini 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olarak açıkladı. Polis William Renye, eski deniz piyadesi olan saldırganın, iki ABD bayrağı asılı olan pikapla kiliseye geldikten sonra araçtan inip ateş açmaya başladığını belirtti.

Şehre yakın bir kasabada ikamet ettiği belirtilen saldırganın, kilisede yaptığı katliamın nedeni ise araştırılıyor.



TRUMP'TAN AÇIKLAMA: ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.



FBI Direktörü Kash Patel ise, FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.