ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 06:25

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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