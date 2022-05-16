ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 01:46 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 01:47
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya 'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.