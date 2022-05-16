ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya 'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.



Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.