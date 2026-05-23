ABD'de kimyasal sızıntı paniği. 40 bin kişi tahliye edildi

ABD ’nin California eyaletine bağlı Garden Grove kentinde bulunan bir havacılık şirketinde binlerce litrelik kimyasal maddenin depolandığı dev tankta sızıntı meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği tankta patlama riskine karşı soğutma çalışması da yapıldı. Ekipler sızabilecek kimyasalların yağmur suyu kanallarına veya okyanusa ulaşan nehir yataklarına karışmasını önlemek için bariyerler kurarken çevre sakinlerini muhtemel bir patlama ve daha büyük sızıntıdan korumak için de önlemler alındı. Nedeni henüz belirlenemeyen sızıntının meydana geldiği tesisin yakınında yaşayanlara tahliye emri verildi. Yaklaşık 40 bin kişiyi etkileyen tahliye kararının ardından bölgedeki bir huzurevi de boşaltıldı.